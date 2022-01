Bruno Lage e Moutinho nomeados para Treinador e Jogador do Mês da Premier League

Bruno Lage concorre ao prémio de Melhor Treinador de janeiro da Premier League, Moutinho concorre para Melhor Jogador.

Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, e João Moutinho, médio da mesma equipa, estão nomeados para prémios de Melhor do Mês de janeiro da Premier League. Os Wolves, refira-se, venceram os três jogos realizados no mês em questão, dois deles para o campeonato.

O técnico tem a concorrência de Guardiola, do Manchester City, Klopp, do Liverpool, e Dean Smith, do Norwich.

O internacional português, que fez dois golos e uma assistência em três vitórias dos Wolves, concorre com De Bruyne, do Manchester City, De Gea, do Manchester United, Jarrod Bowen, do West Ham, James Ward-Prowse, do Southampton, e Jack Harrison, do Leeds.