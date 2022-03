Bruno Lage e José Mourinho na corrida por Gonçalo Guedes

Wolves e Roma pretendem contar com o extremo do Valência na próxima época, uma vez que o clube espanhol quer evitar a saída do português a custo zero em 2023

Gonçalo Guedes tem sido um dos destaques do Valência esta época, equipa que apesar do 10º lugar na La Liga está na final da Taça do Rei. A excelente temporada do português leva os responsáveis do clube a optar pela venda do próprio no próximo verão de maneira a conseguir lucrar com o negócio, visto que o contrato de Guedes acaba em 2023.

Para além da direção do Valência, também a Gestifute, empresa de Jorge Mendes que representa o jogador, procura retirar dividendos com um possível negócio.

O jornal espanhol, Estadio Deportivo, relata que entre os interessados na contratação do ex-Benfica estarão dois clubes treinados por portugueses, nomeadamente o Wolverhampton, de Bruno Lage e a Roma, de José Mourinho. Se a saída de Guedes no final da época era praticamente certa, a probabilidade do jogador ser treinado por um português aumentou substancialmente, sendo esperado um "braço-de-ferro" entre os dois técnicos setubalenses.

Apesar da situação, Gonçalo Guedes mantém-se focado em conseguir subir de posição na Liga nas restantes nove jornadas e vencer a Taça do Rei frente ao Bétis de Sevilha.