"Bruno Lage é de altíssimo nível. A sucessão foi feita em conjunto com Luís Castro"

André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, abordou a sucessão no banco do clube

André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, abordou o processo de transição da saída de Luís Castro para a chegada de Bruno Lage, revelando que o novo técnico do Al Nassr ajudou a encontrar o seu sucessor no clube brasileiro.

"O Luís foi muito profissional dizendo da possibilidade da saída dele e permitiu que buscássemos um plano B. Isso por uma questão de respeito foi feito em conjunto com o próprio Luís Castro, porque não havia muito tempo. Fomos bem sucedidos, porque foi tudo rápido. A vinda do Cláudio [Cláudio Caçapa, treinador interino] também foi rápida. Agora termina com a chegada do Bruno. Nada impede que seja o treinador na sequência. Vem de um mercado de nível altíssimo. Para nós, é um privilégio poder contar com ele. A gente tem esse primeiro desafio até dezembro, mas nada impede que seja nosso treinador também para o ano que vem", comentou, em entrevista ao Seleção Sportv.

"Claro que o Bruno é um treinador de altíssimo nível, vai dar um toque pessoal, mas recebe hoje um clube muito organizado que sabe o que tem feito e que tem muito claros os seus processos e objetivos. O primeiro contato dele com o grupo vai ser a partir de quinta-feira", prosseguiu.