Bruno Lage e Abel Ferreira goleiam pelos mesmos números no Brasileirão

O Botafogo goleou na receção ao Coritiba por 4-1, mesmos números da vitória do Palmeiras em casa do América Mineiro.

O Botafogo, treinado por Bruno Lage, goleou este domingo por 4-1 em casa frente ao Coritiba, mesmo resultado da vitória do Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, na vitória em casa do América Mineiro, em jogos da 17.ª jornada do Brasileirao.

No Rio de Janeiro, o líder do campeonato brasileiro abriu o marcador logo aos três minutos, por Gustavo Sauer, com o Coritiba a empatar seis minutos depois, através de Bruno Gomes. Depois, Tiquinho Soares (36' e 51') e Sauer (45+3') bisaram, consolidando o triunfo do Botafogo.

Já em Belo Horizonte, o Palmeiras foi para o intervalo a vencer por 2-1, após golos de Murilo (18') e Rony (26'), contra um de Nicolas Vichiatto (39'). Na segunda parte, Artur (5') e Rony, que bisou (59'), fecharam a vitória de Abel Ferreira e companhia.

Com o triunfo, o Botafogo continua na liderança isolada do Brasileirão, com 43 pontos, mais 12 do que o vice-líder Flamengo (31), em igualdade pontual com o Palmeiras (terceiro). Por outro lado, o Coritiba e o América Mineiro seguem na zona de despromoção, ocupando respetivamente o 18.º (14 pontos) e 19.º lugar (10).