Bruno Lage e a lesão de Soares: "Com uma perna ele vai lá para dentro"

Avançado do Botafogo, ex-FC Porto, lesionou-se frente ao Cruzeiro.

O Botafogo, treinado por Bruno Lage, empatou sem golos em casa do Cruzeiro, de Pepe, num encontro da ronda 18 do Brasileirão marcado pela lesão de Tiquinho, avançado que sofreu uma entorse no joelho esquerdo.

"Falei com ele e ele está tranquilo, acredito muito nele. Vou usar a frase que os adeptos usam, com uma perna ele vai lá para dentro. Não posso dizer, mas o Tiquinho é f..., é fogo. Se tiver que ir, ele vai com uma perna para ajudar a equipa Eu vi um Tiquinho ali no final a dar uma moral no pessoal, tentando levantar as pessoas. Dei os parabéns aos jogadores pelo trabalho que foi feito", afirmou Bruno Lage após o encontro.

"O meu sentimento e o dos jogadores, nós falamos no balneário, é que poderíamos ter feito um pouco mais com bola. Isso é normal. O Cruzeiro teve uma semana cheia de jogos, e a gente uma semana cheia de competições. Os últimos dois que fizemos foram muito bons, 4 a 1 em casa (Coritiba), depois usei quase os mesmos jogadores na Sul-Americana. Os jogadores sentiram isso. Campo pesado, ambiente fantástico... Vamos manter a nossa confiança e solidez defensiva", disse ainda.

O Botafogo lidera com 44 pontos, mais 13 do que o Flamengo, segundo colocado. Já o Cruzeiro é 11.º, com 24. Soares, refira-se, é o melhor marcador do campeonato, com 13 remates certeiros.