Bruno Lage e a derrota na estreia: "Não estou feliz, merecíamos mais do que tivemos"

Declarações de Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, após a derrota diante do Leicester (1-0), em jogo a contar para a 1.ª jornada da Premier League.

Próximos do empate: "Era minha sensação [que os Wolves empatariam no segundo tempo]. Tivemos um bom momento e começámos a controlar o jogo. No primeiro tempo tivemos uma boa chance de marcar, mas dois ou três minutos depois eles marcaram".

Adversário forte: "Mas no intervalo eu disse que poderíamos fazer isto: se jogássemos dentro [do meio de campo do Leicester], criaríamos chances, e fizemos isso a jogar contra uma equipa forte que acabou de ganhar um troféu e estava a jogar com três defesas. Começámos bem a segunda parte, mas eles reagiram".

Insatisfeito: "Não estou feliz, porque merecíamos mais do que aquilo que tivemos, mas tenho confiança na forma como jogámos e no que fazemos."

Evoluir: "Acabei de dizer aos jogadores, não podemos estar felizes. Se queres mudar a mentalidade, não podemos estar felizes com o jogo. Entender o processo, entender a forma como queremos jogar, mais agressivos na nossa defesa, pressionar alto, ficar com a bola. Eles saíram-se bem e criaram muitas oportunidades, mas no final o que conta é o resultado."

Sobre as oportunidades perdidas de Adama Traoré: "Adama é um jogador de topo, um homem de topo. Ele quer melhorar e vamos trabalhar juntos para isso".