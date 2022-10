Bruno Lage de saída do Wolverhampton e oficialização pode estar por horas

De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, a oficialização da saída deve acontecer ainda este domingo.

Bruno Lage está mesmo de saída do comando técnico do Wolverhampton, confirmou O JOGO. A decisão do clube inglês surge na sequência dos maus resultados da equipa esta temporada. O técnico de 46 anos tinha iniciado a aventura no clube inglês em junho de 2021.

A equipa mais portuguesa da Premier League venceu apenas dois de nove jogos oficiais esta temporada e ocupa o 17.º lugar no campeonato, em zona de despromoção, com seis pontos em oito partidas.

No sábado, os "wolves" foram derrotados por dois golos sem resposta em casa do West Ham.

Em 2021/22, Bruno Lage levou o Wolverhampton ao décimo lugar do campeonato inglês, numa campanha que marcou o regresso ao ativo após ter deixado o Benfica.