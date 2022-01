Bruno Lage e a estreia elogiada de um português: "Não cometeu nenhum erro"

Bruno Lage, treinador do Wolverhampton

Declarações de Bruno Lage, treinador do Wolves, após o triunfo sobre o Southampton, o segundo consecutivo na Premier League, em jogo da 22.ª jornada da prova.

Resultado e estreia de Toti Gomes: "Foi um resultado muito bom e é um bom momento para nós. As minhas primeiras palavras vão para Toti [Gomes]. Há duas semanas ele veio e fez alguns treinos connosco, entretanto. Não cometeu nenhum erro [hoje] e foi compacto com o Conor Coady e o Max Kilman [na defesa]. As minhas primeiras palavras vão para ele."

Dificuldades e orgulho: "A primeira parte foi muito difícil pela forma como jogaram [Southampton] e pressionaram. É uma equipa difícil de jogar. Pressionam alto, mas na segunda parte fomos melhores e criámos mais oportunidades. Estou orgulhoso dos rapazes. Eles trabalham duro todos os dias e tentam seguir as minhas ideias."