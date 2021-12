Bruno Lage critica arbitragem após o Wolves-Chelsea

Declarações de Bruno Lage, treinador dos Wolves, à BBC, após o empate na receção ao Chelsea (0-0), este domingo, em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato inglês.

Golo anulado a Daniel Podence: "Não quero falar sobre as regras ou não. Foi um bom cruzamento e o nosso jogador apareceu junto ao segundo poste para fazer o golo. Apenas depois percebi que o VAR apontou uma irregularidade na posição do Raul. Ficou muito difícil conversar com os jogadores depois do jogo, porque todos estavam a falar apenas disso."

Arbitragem: "Sofremos com isso há alguns jogos. No final, tentamos explicar aos jogadores o VAR e que não falem sobre isso. Mas, o VAR deve tomar melhores as suas decisões."

O empate: "Acho que é justo, um ponto para as duas equipas. Mas com a forma como começamos e com o golo anulado, acho que merecíamos mais. A nossa identidade é tentar fazer mais o que fizemos na primeira parte, ter a bola e criar oportunidades."