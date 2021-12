Bruno Lage após o Wolves-Liverpool: "Perdemos uma bola e cinco segundos depois foi golo"

Declarações de Bruno Lage, treinador dos Wolves, após a derrota na receção ao Liverpool (1-0), em jogo a contar pela 15.ª jornada da Premier League.

Derrota no último lance: "As primeiras palavras são para os meus jogadores, porque fizeram tudo o que pedi. Quando olhas para o rosto deles no balneário, dá para ver que deram tudo e no final achei que merecíamos um ponto. O plano era tentar criar problemas para o Liverpool, que acho que é uma das melhores equipas do campeonato, uma das melhores do mundo, com bons jogadores, um grande treinador, e acho que conseguimos."

Erros: "Quando olhas o que fizemos em 90 minutos... Mas, perdemos uma bola e depois em cinco segundos eles marcam. Essas coisas não podem acontecer. Principalmente neste campeonato, principalmente contra estas equipas, e isso já aconteceu duas vezes connosco - contra o Leeds e hoje. Estou desiludido, mas isso é futebol. Precisamos seguir em frente, recuperar para o Manchester City."