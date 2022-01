Bruno Lage: "Ao ver aquele vermelho, tive o sentimento de que seria um bom dia..."

Treinador deixou uma mensagem nas redes sociais após a vitória em Old Trafford.

Um golo de João Moutinho deu a vitória ao Wolverhampton em Old Trafford sobre o Manchester United (1-0), no que foi o culminar de um domínio claro da partida por parte da equipa treinada por Bruno Lage. O jogo, da 21.ª jornada da Premier League, foi inesperadamente dominado pelo Wolverhampton, nada atemorizado no teatro dos sonhos e a conseguir uma histórica vitória no reduto do Manchester United, o que nunca tinha acontecido para o campeonato inglês.

Após o jogo, o treinador português deixou uma mensagem nas redes sociais. "Ao chegar a Old Trafford, ao ver aquele vermelho, tive o sentimento de que seria um bom dia... e foi! Exibição, três pontos, clean sheets [jogo sem sofrer golos]. No final, um beijinho para a minha mulher, filhos, família... e todos aqueles que nos apoiam ao longo dos anos", escreveu o ex-técnico do Benfica no Instagram.

O golo do triunfo surgiu ao minuto 82: o espanhol Adama Traoré ganhou uma bola na ponta direita, centrou e a bola foi rechaçada por Phil Jones, sobrando para Moutinho que rematou colocado, para o seu lado esquerdo e fora do alcance de De Gea.