Bruno Lage analisa Fábio Silva: "Pode vir a ser um avançado de topo"

Fábio Silva soma três golos em 12 jogos pela equipa principal do Wolverhampton esta época, mas continua à procura da titularidade.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Southampton, para o campeonato, Bruno Lage abordou o momento de forma de Fábio Silva, a quem fez elogios. O português pode vir a ser um dos grandes avançados do futebol mundial, acredita o treinador.

"Ele está bem e estou muito contente com ele. É bom ver a diferença entre o que o Fábio fez contra o Tottenham, na Taça da Liga, e o que fez nos últimos 10/15 minutos frente ao Manchester United e nos segundos 45' contra o Sheffield United. Ele é um jovem jogador e sabe que o treinador e o staff acreditam muito nele. Tem de continuar a trabalhar arduamente no dia a dia. Acredito que pode vir a ser um avançado de topo, por agora tem de levar todo o seu talento para os treinos", apontou o técnico do Wolverhampton.

Os Wolves defrontam o Southampton no sábado, a partir das 15h00.