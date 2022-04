Bruno Henrique: "Relação com Paulo Sousa? Não estamos aqui para fazer panela"

No Brasil diz-se que a relação de Paulo Sousa com os jogadores não é a melhor, mas Bruno Henrique afastou essa hipótese. Recentemente, a direção do clube brasileiro defendeu o treinador publicamente.

O Flamengo vive um momento algo conturbado. Nos últimos dias, adeptos do clube carioca juntaram-se no centro de treinos e protestaram com os jogadores e, dentro de campo, os resultados e as exibições não têm sido do total agrado dos "torcedores". Na noite de sábado, o Mengão estreou-se no Brasileirão de 2022 com um empate (1-1) em casa do Atlético Goianiense e, no final, o avançado Bruno Henrique falou da relação do grupo de trabalho com o treinador Paulo Sousa, dizendo que não há um mau relacionamento com o português.

"O Flamengo é maior do que qualquer um. Não estamos aqui para fazer qualquer tipo de panela [conspirar] ou ter alguma atitude desrespeitosa com o Paulo. Temos de pensar um pouco. Tudo o que sai na imprensa acaba por gerar turbulência dentro do clube. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram, todo a gente diz alguma coisa. O intuito nosso aqui é direcionado a uma coisa só: foco em atingir os nossos objetivos", adiantou o jogador na flash interview.