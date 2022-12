Depois da participação no Mundial com a camisola de Portugal, Bruno Fernandes voltou à ação no Manchester United e com grande brilho. Eriksen fez o 1-0 para os red devils frente ao Burnley, em jogo da Taça da Liga inglesa, numa jogada onde se destaca o grande passe do português para Wan-Bissaka, que assistiu o dinamarquês.

Leia também Cristiano Ronaldo Fotografia de Ronaldo na Arábia Saudita é falsa Ao final da tarde desta quinta-feira surgiram publicações dando conta da chegada do português a solo saudita