Bruno Fernandes visado: "Nem sequer consigo olhar para ele, irrita-me"

Martin Keown, antigo central do Arsenal e agora comentador, não gostou do que viu por parte do médio do Manchester United, na deslocação ao terreno do Liverpool (7-0)

Bruno Fernandes foi um dos jogadores mais castigados pelos comentadores ingleses na derrota pesada do Manchester United, por 7-0, em Anfield. Martin Keown, antigo central do Arsenal, foi particularmente crítico para com o internacional português.

"Todas as características que vimos ontem em Bruno Fernandes estão evidentes desde que chegou a Inglaterra. Já o conhecíamos. Nem sequer consigo olhar para ele, irrita-me. Mas prefiro olhar para as coisas que faz bem, em vez de olhar para o que me irrita", explicou, no programa TalkSport.

O antigo internacional inglês comparou o caso do médio português ao de Pogba.

"Ele tem talento, mas tem de ser tomada uma decisão: vai fazer parte deste 'novo' Manchester United? Com Pogba também havia esse problema. Fizeram a escolha certa em ficar com o Bruno? Algum deles era bom o suficiente?", questionou.

Gary Neville também não gostou da exibição de Bruno Fernandes em Anfield Road. O antigo defesa foi um dos mais críticos para com o médio.

"Alguns dos comportamentos de Bruno Fernandes foram uma vergonha. Ele ficou parado no círculo central com os braços levantados a dizer: 'Por que razão não sou eu a sair?'", atirou. "Cansei-me de o ver criticar os companheiros com os braços. Queixa-se de toda a gente", referiu.