Bruno Fernandes visado e até lembram Nani: "Foi aí que o começaram a odiar..."

Patrice Evra não aprova linguagem corporal de Bruno Fernandes, recordando outro português que passou pelo Manchester United.

A linguagem corporal de Bruno Fernandes no jogo em casa do Liverpool, que a formação da casa venceu por 7-0, foi visada por Patrice Evra, antigo lateral francês dos red devils. Em conversa com Rio Ferdinand, no podcast Vibe with FIVE, lembrou um outro português que passou por Old Trafford: Nani.

"Não quero falar apenas do Bruno. Adoro o Bruno, enquanto jogador, mas a linguagem corporal dele... Não foi o primeiro jogo em que foi assim. Vejo-o a discutir com os jogadores, por vezes", indicou.

"Tem de se livrar daquilo. Paul Pogba costumava ser assim, na Juventus, e Allegri colocou-o no banco. Por vezes, é um hábito. Não é como se o Bruno fosse má pessoa, é apenas um hábito. Sinto que nenhum treinador lhe ensinou que não pode fazer aquilo", disse ainda Evra, recordando Rooney e Nani. "Lembro-me quando Nani não cruzava para o Wayne [Rooney] e da maneira como o Wayne gritava com ele. Foi aí que os adeptos começaram a odiar um pouco Nani. Por isso, quando vejo esta linguagem corporal, enquanto treinador... Esses jogadores não jogam na minha equipa. Não importa se são bons, isso é desrespeitoso", rematou.