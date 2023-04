Bruno Fernandes treinou sem proteção, mas Ten Hag lida com dilema

Bruno Fernandes saiu com queixas do jogo frente ao Brighton

A companheira do médio português partilhou uma fotografia nas redes sociais em que se vê o jogador com uma proteção no pé direito e, ao lado, duas muletas. Bruno Fernandes treinou esta quarta-feira sem a proteção, mas a sua utilização frente ao Tottenham poderá resultar numa lesão prolongada.

Depois de Ana Pinho, companheira de Bruno Fernandes, ter partilhado nas redes sociais uma fotografia do internacional português com uma proteção no pé direito, na sequência de queixas durante o jogo frente ao Brighton, na meia-final da Taça de Inglaterra, o médio treinou esta quarta-feira sem limitações.

Com os red devils a terem uma importante visita ao Tottenham na quinta-feira (20h15), em jogo da 33.ª jornada da Premier League, Erik ten Hag terá de decidir se utiliza Bruno Fernandes, com a BBC a alertar que a presença do jogador na partida poderá resultar numa lesão prolongada.

Recorde-se que Bruno Fernandes apresentou queixas físicas frente aos seagulls, sendo substituído aos 101 minutos. Os red devils acabaram por vencer a partida nos penáltis e vão defrontar o rival Manchester City na final.