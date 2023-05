"Bruno Fernandes? Todos os adeptos e jogadores do United estão a pensar..."

Gary Neville diz que o médio português deve reclamar menos dentro das quatro linhas.

Bruno Fernandes atravessa um bom momento de forma no Manchester United, mas há quem peça que o médio internacional português modere um pouco o comportamento dentro de campo. Gary Neville, antigo defesa dos red devils, recordou o momento em que Sancho pediu a Bruno Fernandes para parar de reclamar, episódio ocorrido no recente encontro com o Aston Villa, ganho por 1-0 com um golo do ex-Sporting.

"Penso que aquilo resume Bruno Fernandes. Ele é o jogador mais eficaz do Manchester United, é o melhor jogador da equipa, mas penso que todos os adeptos e jogadores do Manchester United estão a pensar: 'Por favor, para de reclamar'", disse ao "The Gary Neville Podcast."

"Eu reclamo muito, mas não o faço em campo, com os meus próprios jogadores, e isso é, provavelmente, o resumo perfeito de Bruno Fernandes. Ele é um jogador capaz de vencer jogos. Quando o Manchester United não pode contar com ele na equipa, baixa de rendimento de forma inacreditável, e vimos isso mesmo contra o Sevilla [derrota por 3-0 e adeus à Liga Europa", terminou.