"Bruno Fernandes? Tinha-lhe dito que iria para o Real Madrid depois da Sampdória..."

Antigo guarda-redes do Sporting, Emiliano Viviano falou sobre o craque português do Manchester United.

Emiliano Viviano partilhou o balneário com Bruno Fernandes na Sampdória e, depois, no Sporting. Em conversa com o canal "Offside - Terzo Tempo", na plataforma "Twitch", o guarda-redes falou sobre o agora jogador do Manchester United.

"Ele sempre foi muito forte", começou por dizer o guardião italiano que neste momento representa os turcos do Karagumruk.

"Eu tinha-lhe dito que ele iria para o Real Madrid depois da Sampdóia. Ele acabou por ir para o Manchester United, por isso não muda muito. Estamos a falar de outro clube de topo a nível mundial", concluiu.

Viviano, 36 anos, assinou pelo Sporting em 2018, mas acabou por sair sem se estrear oficialmente pelo emblema leonino. Foi cedido à SPAL, antes de sair definitivamente, rumo ao Karagumruk.