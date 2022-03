Bruno Fernandes testa positivo à covid-19: "Será uma corrida de última hora"

Bruno Fernandes testou positivo à covid-19, informou este domingo Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, admitindo que só à última da hora é que se saberá se o internacional português estará disponível para defrontar o Atlético de Madrid, na terça-feira

Bruno Fernandes já tinha sido ausência na vitória do Manchester United sobre o Tottenham por 3-2, no sábado, ainda que na altura apenas se soubesse que o criativo estava doente. Rangnick foi quem revelou o teste positivo do médio, isto quando faltam dois dias para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na qual os red devils vão discutir a passagem à próxima fase com o Atlético, após empate no primeiro jogo (1-1).

O treinador alemão garantiu que, para o decisivo jogo com os colchoneros, conta com o regresso de Luke Shaw, que falhou os últimos dois jogos do clube por também ter contraído o vírus, e de McTominay, a contas com um problema muscular, mas adotou uma postura mais cautelosa quanto a Bruno Fernandes.

"Esperamos que o Luke [Shaw] volte a treinar amanhã e o Bruno, tenho que esperar para ver até terça-feira. Provavelmente será uma corrida de última hora com ele", confessou Rangnick.