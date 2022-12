Bruno Fernandes: "Ten Hag deu-nos estabilidade e muita disciplina, que nos faltava"

Médio português foi capitão no Manchester United-Nottingham Forest (3-0)

Bruno Fernandes foi capitão do Manchester United esta terça-feira, contra o Nottingham Forest (3-0), e no final do encontro, aos microfones da NBC, abordou essa honra e o que mudou no clube com Erik Ten Hag, saíndo em defesa do técnico que se incompatibilizou com Cristiano Ronaldo.

"Gostamos quando ganhamos jogos. Os avançados querem golos e assistências, mas o principal para nós, com os momentos difíceis de mudança de treinadores, foi que encontrámos agora um treinador que nos deu estabilidade, algo que faltava. E muita disciplina, que faltava", atirou Bruno Fernandes.

"É difícil descrever a honra que sinto por ser capitão. Obviamente, jogar neste grande clube é uma honra, mas ser capitão é um extra, é algo que você nem sonha. É incrível, impossível descrever", concluiu.

Bruno Fernandes talks about the honor of being the captain of Manchester United at Old Trafford.



: @USA_Network #MyPLMorning | #MUFC pic.twitter.com/1ejxl72VOB - NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 27, 2022

Bruno Fernandes discusses how he knew to hit the pass to Marcus Rashford on United's second goal.



: @USA_Network #MyPLMorning | #MUFC pic.twitter.com/o7CCSdzpus - NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 27, 2022