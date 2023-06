Bruno Fernandes: "Temos de tentar vencer troféus maiores na próxima época"

O Manchester United foi derrotado pelo rival City na final da Taça de Inglaterra, fechando a época com apenas a conquista da Taça da Liga inglesa.

O tricampeão inglês Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, conquistou este sábado a Taça de Inglaterra, ao vencer por 2-1 os rivais do United, capitaneados por Bruno Fernandes, que marcou o golo da sua equipa, atingindo a dobradinha na época.

Após a partida, o médio ofensivo português dos red devils, que empatou o marcador aos 33 minutos, de grande penalidade, admitiu que a derrota foi difícil de digerir, apesar de salientar que a época não foi assim tão negativa, tendo em conta a conquista da Taça da Liga inglesa.

"Toda a gente está cabisbaixa e é muito complicado. Queríamos terminar a época de uma forma diferente, mas não foi possível. Demos passos gigantes para a próxima época e esta temporada não foi bem-sucedida no geral, mas foi boa. Temos de voltar na próxima época e tentar vencer troféus maiores [do que a Taça da Liga]", referiu, em declarações à BBC.

Bruno Fernandes considerou ainda que o golo sofrido logo na primeira jogada, aos 13 segundos, foi um golpe muito duro para a equipa, elogiando o autor desse lance, Ilkay Gundogan, que bisou na final.

"Nós começámos o jogo mal, depois recuperámos e tivemos bons lances com bola na primeira parte. Depois de marcarmos tivemos alguns bons contra-ataques, mas não fizemos golo e o City mereceu a vitória. Fomos demasiado moles e concedemos demasiado espaço no primeiro golo, mas foi um remate incrível. Se os jogadores estivessem mais juntos, talvez o pudessem travar, mas foi um remate forte. Ele [Gundogan] é um jogador incrível e um dos melhores médios da Premier League", salientou.

"Os nossos adeptos têm sido gigantes durante toda a época e mereciam um resultado diferente hoje. Estamos desapontados por não termos conseguido dar-lhes as alegrias que merecem. Estamos gratos por tudo o que eles fizeram esta época e prometo que vamos regressar e voltar a tentar na próxima temporada", completou o internacional português.

O Manchester City volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 10 de junho, data em que vai defrontar os italianos do Inter na final da Liga dos Campeões, em Istambul, onde poderá conquistar um inédito triplete na história do clube.