Robin van Persie teceu rasgados elogios a Bruno Fernandes, depois do golo do internacional português frente ao Everton, este sábado.

Bruno Fernandes marcou, este sábado, o segundo golo no empate do Manchester United frente ao Everton (3-3) e Robin van Persie deixou elogios ao internacional português, juntamente com uma questão.

"Bruno Fernandes, senhoras e senhores. Que maravilha é vê-lo a jogar! Apenas me questiono: quantos golos teria eu marcado com ele no meio-campo?", escreveu o antigo jogador do Manchester United.

Van Persie representou os red devils em três épocas: de 2012/13 a 2014/15, com 58 golos apontados. É mais um a elogiar o internacional português, que tem brilhado a grande altura e com números impressionantes na atual temporada: 18 remates certeiros em 33 partidas.