Bruno Fernandes satisfeito com vitória na Taça da Liga: "Uma boa noite em Old Trafford"

Bruno Fernandes esteve em destaque na vitória caseira do Manchester United sobre o Aston Villa (4-2), ao marcar um golo e uma assistência no jogo que valeu a passagem aos oitavos de final da Taça da Liga inglesa aos red devils.

Após a partida, o médio ofensivo português, que foi convocado por Fernando Santos para o Mundial de 2022, mostrou-se satisfeito com o triunfo.

"Estamos na próxima ronda! Uma boa noite em Old Trafford", escreveu na conta pessoal de Instagram.

Diogo Dalot, que foi igualmente convocado para o Mundial do Catar mas teve uma noite ligeiramente mais ingrata - marcou um autogolo - também reagiu com agrado à passagem do United: "Continuamos unidos".

Nos oitavos de final da Taça da Liga, o Manchester United vai defrontar o Burnley, atual líder do Championship - segunda divisão inglesa - e que eliminou o Crawley Town, do quarto escalão, nos 16 avos.

