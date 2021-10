Bruno Fernandes sai em defesa de Solskjaer: "Acreditamos no nosso treinador"

Centrocampista luso admitiu, porém, que é necessário haver melhorias de parte a parte, ou seja, por parte da equipa e do próprio líder norueguês

Ainda que apupado por adeptos do Manchester United enquanto viam os red devils a perderem, por 2-0, ante a Atalanta, Solskjaer foi respaldado, após o término do desafio da Liga dos Campeões, por Bruno Fernandes. O médio português, em declarações à 'TNT Sports', manifestou confiança no trabalho do técnico norueguês.

"Ele é o nosso treinador. Seguimos as suas ideias e vamos continuar a fazê-lo. Acreditamos no nosso treinador e no pessoal técnico. O nosso treinador é o expoente máximo do que devemos respeitar", afirmou Bruno Fernandes, em rescaldo ao triunfo sofrido do Manchester United sobre a Atalanta (3-2).

Apesar da atribuição de crédito ao timoneiro da equipa inglesa, Bruno Fernandes reconheceu que o clube continua sem erguer troféus sobre orientação de Solskjaer, mas sublinhou a qualidade do trabalho desenvolvido nos últimos três anos.

"Nós já fizemos coisas boas neste período. É verdade que não ganhámos nada até agora, mas a equipa tem mostrado que tem crescido muito", considerou o médio português, admitindo, porém, que é necessário haver melhorias de parte a parte.

"Temos muito a melhorar e o treinador também sabe que tem de haver algumas melhorias, mas isso faz parte do futebol. Todos os dias estamos a aprender algo de novo", completou o futebolista do Manchester United.

Bruno Fernandes, à semelhança de Cristiano Ronaldo, que apontou o golo do triunfo, teve capital importância na recuperação da desvantagem ao fazer duas assistências para golos do avançado Rashford e do defesa Maguire.