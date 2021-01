Bruno Fernandes "sabe muito" e Solskjaer diz: "Se lhe perguntarem o que vê à noite..."

Treinador do Manchester United desfaz-se em elogios ao médio português.

A 30 de janeiro de 2020, Bruno Fernandes era oficialmente apresentado como reforço do Manchester United, que pagou 55 milhões de euros (no imediato) ao Sporting pelo passe do médio.

Um ano depois, o impacto do internacional português no universo dos "red devils" está à vista, é inegável e, à semelhança do que tem acontecido ao longo dos últimos 12 meses, os elogios surgem em catadupa. Ole Gunnar Solskjaer, treinador da equipa de Old Trafford, não é exceção.

"Brilhante. Desde o primeiro dia que quis mudar o ambiente na equipa, a forma de jogar, o próprio staff... Foi uma grande contratação. É muito humilde e trabalha duro. Todos já viram o que ele faz dentro de campo", começou por referir o norueguês, citado pela imprensa britânica, antes do duelo entre United e Arsenal (este sábado, às 17h30).

"Estou muito satisfeito com o primeiro ano dele, que possa continuar assim durante muito tempo. Quanto mais acima na liga, mais pressão teremos em cima de nós. Os holofotes estão sobre ele [Bruno Fernandes], mas tenho a certeza de que consegue lidar com a pressão", acresentou Solskjaer sobre o ex-capitão do Sporting, vincando que, mesmo em casa, Bruno não consegue "largar" o futebol.

"Tem opinião própria, é um vencedor. Gosta de ser influente nos jogos, não gosta de falar apenas depois. Quer muito vencer e sabe muito de futebol. Vê todos os jogos que dão na televisão, especialmente jogos grandes. Se lhe perguntarem o que vê à noite, ele diz que vê sempre o jogo, seja ele qual for. Isso vai permitir-lhe tirar o máximo da sua carreira", assegura o treinador do Manchester United, que, ainda assim, frisa que é também a equipa que ajuda Bruno Fernandes a atingir um alto nível de rendimento:

"Bruno entrou e ajudou a equipa, não há dúvidas sobre isso. Chegou numa altura em que precisávamos deste tipo de jogador e a equipa ajuda o Bruno a mostrar os seus atributos. Ele encaixa na equipa e a equipa encaixa nele. Se os outros não correrem, o Bruno não consegue fazer os seus passes e se ele não fizer os passes, os colegas não podem correr. Faz parte do nosso sistema", rematou Solskjaer.