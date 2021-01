Bruno Fernandes responde a Klopp: "Quando jogas no Sporting, Benfica ou FC Porto..."

Treinador do Liverpool queixou-se do número de penáltis assinalados a favor do Manchester United e, agora, teve "troco" do médio português.

Foi há relativamente pouco tempo que Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, deu voz ao desagrado sentido com o número de grandes penalidades assinaladas a favor do rival Manchester United nos anos recentes.

Após a derrota averbada frente ao Southampton, já este mês, o técnico alemão não foi meigo nas palavras: "Agora tenho ouvido que o Manchester United teve mais penáltis em dois anos do que eu tive em cinco anos e meio [no Liverpool]. Não se se a culpa é minha ou como é que isso é possível", assinalou, então, Klopp.

Ora, Liverpool e United defrontam-se este domingo (16h30), em Anfield, numa altura em que os "red devils" lideram a Premier League, com maios três pontos do que a equipa de Merseyside. Antes da partida, o The Guardian recolheu declarações do português Bruno Fernandes, habitualmente encarregado de converter os penáltis atribuídos à formação de Manchester, e este deu "troco" a Klopp.

"As pessoas podem dizer o que quiserem. Para mim e para a equipa, o importante é continuar a fazer as coisas certas e, quando tivermos um penálti, marcarmos. Não ouço o que dizem e, honestamente, não quero saber. Não estou preocupado com o que os outros dizem", começou por referir, dando o exemplo do futebol português:

"Joguei em Portugal e, quando jogas no Sporting, no Benfica ou no FC Porto, estão sempre a falar desse tipo de coisas. Umas vezes para pressionar os árbitros, outras vezes só para fazer barulho na imprensa. Para mim, o mais importante de um penálti é pegar na bola e fazer o meu trabalho. (...) O importante é marcar e não ouvir o que as pessoas dizem, porque os penáltis fazem parte do jogo e são para todos", acrescentou Bruno Fernandes, que já marcou 14 em 15 tentativas pelo Manchester United. E garante: não é tão fácil como pode parecer...

"No outro dia vi nas notícias que o Sterling falhou os últimos três penáltis [pelo Manchester City]. Isso mostra que não é assim tão fácil bater um penálti. Tens de trabalhar nisso, estar concentrado. Não quer dizer que o Sterling não é um bom marcardor de penáltis. Pode acontecer", rematou o internacional luso, grande figura do United ao longo do último ano.