Bruno Fernandes repreendeu colegas no balneário e braçadeira não está em risco

Jornal The Sun fala de conversa dura do português após a goleada sofrida pelo Manchester United frente ao Liverpool (7-0)

O Manchester United perdeu 7-0 em casa do Liverpool e Ten Hag e Bruno Fernandes estão no olho do furacão em Inglaterra. E segundo o The Sun, tanto treinador como capitão deram uma repreensão ao grupo no balneário, exigindo mais, mas também recordando que ainda há muito pela frente e é preciso responder cabalmente ao sucedido em Anfield.

Segundo a publicação, Bruno Fernandes não tem a braçadeira em risco, embora esteja a ser muito criticado nos meios ingleses, pois Erik Ten Hag confia nas suas capacidades de liderança e ética de trabalho.

O treinador holandês contestou a forma como a equipa se apresentou, numa terapia de choque apelando à introspeção de todos os jogadores e dele próprio.