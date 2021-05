Bruno Fernandes recusa comparações entre Alcochete e os protestos no Manchester United

Médio do Manchester United diz que o ataque à Academia de Alcochete, em 2018, e os protestos dos adeptos do Manchester United no domingo são coisas distintas.

O Manchester United vai a jogo na quinta-feira, frente à Roma, e na antevisão à partida Bruno Fernandes foi confrontado com os protestos dos adeptos no domingo, que obrigaram ao adiamento do jogo com o Liverpool. Questionado pelos jornalistas sobre se encontra semelhanças com o que viveu em 2018, no ataque à Academia de Alcochete, o médio português recusou fazer comparações.

"Nem de perto. Foi completamente diferente. O que aconteceu lá foi entre os adeptos e os jogadores. Aqui não temos problemas com os adeptos, não nos aconteceu nada. Os problemas no Sporting foram diferentes do que aconteceu no domingo. Não quero comparar, não me quero lembrar disso", explicou.

Pelo meio, Bruno Fernandes aproveitou para corrigir o jornalista que fez a pergunta. "Não é Sporting Lisbon, é Sporting Clube de Portugal, por favor", atirou.