Bruno Fernandes reconhece erro: "Devia ter sido mais forte no segundo duelo"

Médio português perdeu a bola no primeiro golo do Leeds em Old Trafford.

Manchester United e Leeds empataram a dois golos, num encontro em atraso da oitava jornada da Premier League, no qual os red devils estiveram a perder por dois golos na segunda parte. A formação visitante inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, depois de Bruno Fernandes ter perdido a bola num duelo com um adversário.

"Eu devia ter sido mais forte no segundo duelo. Ganhei o primeiro, mas, no segundo devia ter sido mais forte. Eles recuperaram a bola e marcaram o golo. Depois, penso que controlámos o jogo, eles não fizeram nada. Penso que jogámos muito bem, criámos muitas oportunidades, mas não marcámos", afirmou o internacional português após o encontro.

"Temos de olhar em frente, para o próximo jogo, que vai chegar rapidamente. Será, novamente, contra eles. Será um grande jogo, uma vez mais, mas espero que consigamos um resultado diferente", desejou o ex-jogador do Sporting.

Em Old Trafford, o conjunto forasteiro teve em boa posição para sair com a vitória, algo que não consegue desde o dia 5 de novembro, mas a vantagem de dois golos conseguida, graças ao remate certeiro do italiano Wilfried Gnonto, quando ainda não estava cumprido o primeiro minuto de jogo, e um golo na própria baliza do francês Varane (48), não foi bem aproveitada.

Aos 62 minutos, o defesa português Diogo Dalot, que regressou às opções iniciais do treinador Erik ten Hag, após recuperar de lesão, subiu no terreno para assistir Rashford, abrindo caminho para o suplente utilizado Jadon Sancho restabelecer a igualdade, aos 70.

O Manchester United mantén-se no terceiro posto, com 43 pontos, contra os 45 de Manchester City (segundo colocado) e 40 do Newcastle (quarto), ambos com um jogo por disputar. Já o Leeds soma 19 pontos no 16.º posto, de uma classificação liderada pelo Arsenal, que tem 50.