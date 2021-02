Bruno Fernandes reage após United falhar em casa: "Devastado com o resultado"

Manchester United viu vitória escapar no último lance do jogo com o Everton e médio internacional português reagiu aos pontos perdidos pela equipa.

Um dia após um empate com sabor a derrota, o médio internacional português Bruno Fernandes reagiu à oportunidade falhada pelo Manchester United para se aproximar da liderança da Premier League. Os red devils chegaram a estar a vencer por 2-0 e permitiram o empate do Everton (3-3) no último lance do jogo.

Bruno Fernandes mostrou-se bastante desiludido. "Devastado com o resultado... Estamos muito dececionados, mas nunca nos renderemos! Aprenda, trabalhe mais e melhore!", publicou o médio nas redes sociais.

Cavani, Bruno Fernandes e McTominay marcaram os golos do United, enquanto Doucouré, James Rodríguez e, no último minuto,, Calvert-Lewin empataram para a equipa do técnico Carlo Ancelotti.