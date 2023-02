Bruno Fernandes reage à vitória do Manchester United: "É este o caminho!"

Criativo português foi titular na vitória dos red devils em casa do Leeds (2-0).

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, venceu este domingo por 2-0 em casa do Leeds, em jogo da 23.ª jornada da Premier League.

Após a partida, o médio ofensivo português recorreu às redes sociais para destacar a conquistar dos três pontos: "É este o caminho, o caminho do United! Garnacho, sabes que mereces esse golo".

Já nas "histórias" do Instagram, Bruno Fernandes elogiou o marco atingido por David De Gea - cumpriu o 400.º jogo da carreira na Premier League -, chamando-lhe "lenda" e deixou uma palavra ao golo inaugural de Marcus Rashford, aos 80 minutos. "Não consegues parar de marcar e eu adoro", escreveu.

O Manchester United ocupa a terceira posição da Premier League, com 46 pontos, menos dois do que o vice-líder Manchester City (tem menos um jogo) e a cinco pontos de distância do líder Arsenal (tem menos dois jogos).