Bruno Fernandes reage a empate do Manchester United: "Nunca vamos desistir!"

Autor de golaço no empate com Manchester United com o West Brom (1-1), médio internacional português Bruno Fernandes defendeu que a equipa não vai desistir do título da Premier League.

A sete pontos do líder Manchester City, o United desperdiçou este domingo a oportunidade de encostar na equipa de Pep Guardiola. Autor de um golaço no empate com o West Brom, o médio internacional português Bruno Fernandes deixou uma mensagem nas redes sociais a reafirmar que não irá desistir do título da Premier League.

"Não é o resultado que queríamos, mas vamos continuar trabalhando e nunca vamos desistir!", publicou Bruno Fernandes, que marcou este domingo o 14.º golo na corrente edição da competição.

O Manchester United soma 46 pontos contra 53 do City - que, por sua vez, tem um jogo a menos. O United volta a jogar no campeonato inglês no próximo domingo, quando irá receber em casa o Newcastle.