Bruno Fernandes: "Quero alcançar muitas mais coisas aqui, o melhor ainda está para vir"

Declarações de Bruno Fernandes, internacional português que esta sexta-feira renovou com o Manchester United até 2026, com mais um ano de opção.

Relação especial com o clube: "Desde o momento em que me juntei ao Manchester United que tive uma relação especial com o clube e os nossos fantásticos adeptos. Cresci a ver esta equipa jogar, sonhando ter a oportunidade de algum dia jogar aqui. Esse sonho é agora uma realidade e uma honra."

Ambiente em Old Trafford: "Mesmo depois de dois anos, continua a ser fantástico entrar em campo em Old Trafford, ouvir os adeptos cantarem a minha música e marcar em frente à [arquibancada] Stretford End. É um verdadeiro privilégio vestir esta camisola e lutar pelo nosso incrível clube."

Ainda muitos objetivos pela frente: "Quero alcançar muitas mais coisas aqui, e sei que acontece o mesmo com o resto da equipa e staff. Mais do que qualquer coisa, nós queremos dar aos adeptos o sucesso que eles merecem. Nós temos partilhado alguns grandes momentos nos últimos anos, mas o melhor ainda está para vir de mim e desta equipa."