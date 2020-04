Bruno Fernandes "preencheu o vazio de criatividade" no United

Médio português comparado a Scholes e a Verón por duas lendas do clube.

Mesmo sem jogar, Bruno Fernandes continua a ser a coqueluche dos adeptos do Manchester United. Com apenas nove partidas disputadas, o português ainda é o grande motivo de conversa para os fãs, surpreendidos com a extrema qualidade demonstrada em tão pouco tempo pelo médio adquirido ao Sporting.

Esta sexta-feira, duas lendas do clube compararam Fernandes a outros dois históricos. Para Bryan Robson, é mais parecido com Paul Scholes. Para Gary Neville, o argentino Verón é o modelo.

"O Bruno parece ser um jogador especial. Já estive umas poucas de vezes com ele, tenho-o visto no centro de treinos e tem uma atitude fantástica. Integra-se muito bem com os outros e percebemos porque era ele o capitão do Sporting. Que talento. Não é do género do Roy Keane, do Paul Ince ou do Nicky Butt, é mais do tipo do Paul Scholes. É brilhante a descobrir espaços entre a defesa e o meio-campo. Depois tem uma fantástica visão de jogo para descobrir linhas de passe e fazer passes como fazia o Scholes. E além disso marca golos. Espero que me dê razão e seja outro Paul Scoles para o United", comentou Bryan Robson ao "Talk Sports".

Gary Neville, por sua vez, afirmou: "Ele lembra-me tanto o Verón. Se bem que agora o jogo desenvolveu-se de uma maneira em que há muito mais fluidez nos sistemas, os jogadores mudam de posição e já não existe mais o 4-4-2 [clássico]."

E isto num dia em que "Manchester Evening News" classificou Bruno no primeiro lugar do rankig de qualidade dos médios do plantel. Por ordem crescente, o jornal colocou: Andreas Pereira, Matic, McTominay, Fred, Pogba e Bruno Fernandes.

"Provou que é um verdadeiro jogador de elite e inegavelmente uma das contratações mais importantes do United nos últimos tempos. Em pouco tempo transformou a equipa. Preencheu o vazio de criatividade que havia no meio-campo, construindo golos, marcando-os e, com saber, ligando o meio-campo e o ataque", escreveu o jornal.

