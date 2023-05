Bruno Fernandes pode ser ajuda no mercado: "Se eu fosse camisola nove..."

Rio Ferdinand crê que a presença do português pode convencer os alvos do Manchester United.

Rio Ferdinand, histórico central do Manchester United, disse esta terça-feira que a presença de um médio da qualidade de Bruno Fernandes no plantel pode ser um fator determinante para a contratação de um ponta-de-lança no próximo defeso.

"Se eu fosse camisola nove e tivesse perspetivas de ir para o United, pensava para mim próprio: "eu podia marcar muitos golos ao jogar com este rapaz." Eu teria no mínimo 25 ocasiões de golo criadas por ele, porque é muito bom com a bola, vira-se, encara o jogo e mete a bola onde tu quiseres", atirou Ferdinand no canal de YouTube "Vibe with Five".

Sobre o impacto do médio na equipa , Ferdinand não tem dúvidas. "Tem sido tremendo. Algumas críticas foram-lhe apontadas ao longo da época pela sua linguagem corporal, mas ele preocupa-se em ser um jogador de topo e quer sair-se bem no United. Desde que chegou, tem sido o jogador que o clube precisa nos momentos de necessidade. Foi um grande acrescento em golos, oportunidades criadas e assistências."

No United, Bruno contabiliza 63 golos e 53 assistências em 184 jogos disputados. Conquistou esta época a Taça da Liga e pode ainda juntar-se a Taça de Inglaterra cuja final é disputada no sábado.