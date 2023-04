Bruno Fernandes pode chegar ao final da época com quase 70 jogos nas pernas

Médio pode acabar a época com 69 partidas oficiais entre clube e Seleção. Red Devils com maior sobrecarga de jogos; O ranking de jogadores com mais partidas nas pernas mostra ainda Rashford e Amrabat (68) e Vinícius Júnior (67); entre os clubes, o United aponta a 65, Real Madrid, 62, e Manchester City, 61.

A reboque de um estudo da "Gazzetta Dello Sport" fomos escalpelizar o acumulado de jogos que pesa sobre equipas e jogadores nas principais ligas europeias até final de março com alusão ao potencial desgaste até final da temporada.

Sabendo-se que os ingleses oferecem um calendário mais denso às suas equipas, somando a isto a sobrecarga europeia, um dos Big Five de Inglaterra poderia fechar a época com 67 jogos. E há um que está efetivamente perto dessa transcendência, que obriga a conjugar estofo e esforço. O Manchester United de Dalot e Bruno Fernandes fez até tudo o que lhe competia, não saiu de cena de qualquer prova a eliminar, já venceu a Taça de Inglaterra e pode juntar a Taça da Liga e a Liga Europa.

Correndo tudo bem, os diabos vermelhos podem fazer 65 jogos, razão, naturalmente, para muita gestão de Erik ten Hag.

O desgaste é maior ainda para os jogadores, contabilizando jogos pelas seleções e ainda para mais uma época com a febre do Mundial pelo caminho. Responde o português Bruno Fernandes, que pode acabar com 69 partidas oficiais numa temporada, mais um do que está ao alcance do companheiro Rashford (68) e do homem surpresa nesta lista, o marroquino Amrabat (68), beneficiando do grande Mundial de Marrocos e da presença da Fiorentina nas meias-finais da Taça de Itália e nos "quartos" da Conference League. O merengue Vinícius Júnior pode ambicionar os 67 jogos.

Bruno Fernandes já foi um dos recordistas em 20/21, quando figurou em 74 jogos oficiais, 58 pelo United e 16 por Portugal, quando também foram destacados os números de Pedri que gozava o seu primeiro ano como sénior no Barcelona. Em termos de clubes, o ranking da época pode ser fechado por Real Madrid (62) e Manchester City (61), aparecendo logo depois a Fiorentina com 60.

Benfica terá máximo de 58 jogos

Em Portugal, fruto da grande campanha na Liga dos Campeões, o líder da Liga Benfica, pode terminar a temporada com 58 jogos oficiais, sendo que podia ter número superior, não tivesse hipotecado aspirações na Taça da Liga e Taça de Portugal. FC Porto e Sporting têm como teto os 56 jogos. Entre os jogadores, são referências Otamendi (60), Taremi (56) e Gonçalo Inácio.