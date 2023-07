A mensagem de Bruno Fernandes para De Gea: "Fizeste história pelo clube"

Internacional português comentou adeus do guardião espanhol, que se despediu dos adeptos nas redes sociais, este sábado

Bruno Fernandes foi um dos jogadores do Manchester United a reagir à saída de David De Gea, que confirmou o adeus a Old Trafford este sábado. O português lembrou a importância do guardião espanhol nos red devils.

"Tu sabes o que penso sobre ti e o quanto vou sentir a tua falta, irmão. Tu mereces despedir-te no estádio com todos os adeptos a aplaudirem-te por todas as memórias bonitas. Tu fizeste história pelo clube e o teu nome nunca será esquecido, e isso ninguém te pode tirar. Desejo-te o melhor para o que ai vem para ti e para a tua família", afirmou o internacional luso, nas redes sociais.

David de Gea, que terminou contrato com o Manchester United no passado mês de junho, passou 12 anos em Old Trafford. Fez, ao serviço dos red devils, quase 550 jogos.