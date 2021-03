"Bruno Fernandes nunca teve muito crédito em Portugal, mas quando veio para o Sporting..."

Rasgados elogios a Bruno Fernandes por quem o conhece bem, em declarações à BBC.

Gonçalo Paciência e Bruno Fernandes são velhos conhecidos e grandes amigos. O agora avançado do Schalke 04 não estranha o sucesso do antigo jogador do Sporting ao serviço do Manchester United, uma vez que a sua mentalidade vencedora assim o fazia prever.

"Todos esperávamos que o Bruno [Fernandes] chegasse a este nível, porque, como amigo dele, conheço a sua mentalidade. O Bruno sempre pensou "Eu sou o melhor, eu consigo fazê-lo". A diferença entre o Bruno e os outros jogadores é a sua mentalidade", começou por dizer à BBC.

"Eu conhecia o Bruno de antes e sabia que ele cresceria para ser um jogador melhor, mas quando ele voltou [a Portugal] pensei "oh meu deus, este tipo é inacreditável". Ele regressou mais forte - algo mudou quando tinha 18 ou 19 anos. Foi nesta altura que sentimos que o Bruno era diferente", continuou.

"Há diferentes tipos de líderes, alguns que falam, alguns que são um exemplo a seguir e outros que encorajam - o Bruno é uma mistura dos três. Ele é um líder natural pela sua qualidade e porque pode empurrar uma equipa para a frente. Não é normal que um médio, número oito ou número 10, o faça da forma como o Bruno o faz. Ele não é um líder do tipo John Terry ou Paolo Maldini. O Bruno é um tipo engraçado, alguém que está sempre a brincar com toda a gente. Ele é um capitão por causa da sua qualidade. As pessoas veem-no em treino e em campo, ele fala sempre e tem esta qualidade. Penso que este é um dos segredos do ano passado", acrescentou, para depois concluir:

"Em Portugal, o Bruno nunca teve muito crédito nem espaço nos jornais quando esteve na Sampdória e na Udinese, mas depois veio para o Sporting e eles pensaram "oh meu Deus". Lembro-me do primeiro jogo dele pelo Sporting contra o Vitória de Guimarães e toda a gente era tipo "uau, quem é este gajo?""