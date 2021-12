Bruno Fernandes no top-10 dos jogadores mais valiosos

Jogador português do Manchester United surge em sétimo na avaliação da consultora KPMG, que vê a Premier League inglesa dominar em quase toda a linha. Tem cinco dos dez clubes mais valiosos

Bruno Fernandes surge avaliado em 112 milhões de euros e no sétimo posto da lista dos jogadores mais valiosos do mundo, no estudo anual sobre o futebol, conhecido na terça-feira, da consultora KPMG. O médio é um dos três elementos do Manchester United no top-10 (o clube mais representado), tendo melhorado dez posições e 19 milhões de euros em relação à edição de 2020.

Sem surpresa, a Premier League inglesa domina as diversas vertentes deste estudo (a liga espanhola não coloca qualquer futebolista nos dez mais caros!), quase duplicando o valor médio por jogador em relação às ligas da Alemanha e de Espanha (21,2 M€ contra 11,4 M€ e 11 M€, respetivamente). Foi, de resto, aquela que registou maior crescimento neste valor médio por jogador de entre as Big-5, com 15%, parâmetro de análise que vale à liga portuguesa um sexto lugar, à frente da congénere holandesa. A KPMG avalia, em média, cada jogador do campeonato português em 2,9 milhões de euros, o que representa um crescimento de 27% em relação ao estudo de 2020.

Se, em termos individuais, oito dos dez jogadores mais caros atuam na Premier, assiste-se a um domínio equivalente olhando aos plantéis: Man. City (1237 M€), Chelsea (1042 M€), Man. United (1011 M€) e Liverpool (958 M€) ocupam os quatro primeiros lugares, à frente de PSG (952 M€), Bayern (921 M€) e Real Madrid (815 M€). Surge então o quinto inglês entre dez, o Tottenham (716 M€), antes de At. Madrid (715 M€) e Barcelona (701 M€).