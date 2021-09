Bruno Fernandes: "Não te posso dar o beijinho ou o abraço que desejava ao acordar"

Bruno Fernandes com o filho Gonçalo

Internacional português assinala primeiro aniversário do filho Gonçalo nas redes sociais.

Gonçalo, filho de Bruno Fernandes, festeja esta segunda-feira o primeiro aniversário. O craque do Manchester United, em estágio com a Seleção Nacional em Baku, onde na terça-feira Portugal defronta o Azerbaijão, não poderá celebrar com a família e, por isso, deixou uma longa e emocionante mensagem nas redes sociais.

"Hoje é o teu dia meu pequeno rufia! Hoje é dia de festejares o teu primeiro aniversário. Infelizmente, não posso estar presente... Não te posso dar o beijinho ou o abraço que desejava ao acordar, nem ver o teu sorriso rasgado e cheio de energia", começou por escrever o internacional português.

"O teu dia vai ser especial, assim como são todos os meus dias contigo por perto. A mamã e mana farão do teu primeiro aniversário inesquecível. Por mais que não entendas, um dia mais tarde eu próprio irei mostrar-te tudo o que elas fizeram para que o teu dia fosse o mais memorável possível. Parabéns Gonçalo", concluiu.