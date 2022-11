"Bruno Fernandes não pode atirar os jovens para 'debaixo do autocarro'"

Declarações do português sobre Garnacho ainda dão que falar.

As declarações de Bruno Fernandes sobre Garnacho após o jogo em Espanha com a Real Sociedad, para a Liga, continuam a ser tema em Inglaterra. Na altura, o médio internacional português abordou a falta de atitude do jovem avançado de 18 anos na digressão realizada pelo United, palavras essas que não caíram bem.

"Não gostei daquilo. Quando vais falar com a imprensa e és capitão de equipa, tens de defender os jovens jogadores. Ele tem muito potencial e tem jogado muito bem. Não precisas de pessoas que decidam se a oportunidade é ou não justa. Se agora ele for afastado, as pessoas vão dizer: 'Olhem, o Bruno disse que ele tinha más atitudes'. Tu tens de proteger os jovens jogadores. Não os podes atirar para 'debaixo do autocarro' mal eles estão a começar", afirmou Darren Bent, antigo internacional inglês, à talkSPORT.

Garnacho tem sido uma das revelações em Inglaterra na atual temporada. Nascido em Espanha e internacional jovem pela Argentina, leva até ao momento duas assistências e um golo em sete jogos.