Médio português continua em alta pelo Manchester United.

O Manchester United empatou este sábado no reduto do Leicester, a dois golos, no jogo inaugural da 15.ª jornada da Premier League. Bruno Fernandes, médio português dos "red devils", voltou a estar em plano de destaque, ao marcar um golo e assistir para Rashford também faturar e, após o apito final, não escondeu a desilusão com os dois pontos perdidos.

"Estou desiludido porque quero ganhar todos os jogos. Tivemos a possibilidade de ganhar, mas é difcil sofrer um golo assim nos últimos minutos. Isto é um jogo, eles [Leicester] têm qualidade e uma boa equipa, mas também tiveram alguma sorte. Tivemos algumas hipóteses, uma com o Marcus [Rashford], outra comigo, precisamos de concentrar-nos um pouco mais para finalizarmos melhor. Agora vamos olhar para o próximo jogo [terça-feira, frente ao Wolverhampton], temos dois dias para recuperar", começou por referir Bruno na zona de entrevistas rápidas, assumindo culpas no primeiro golo do adversário, em que perdeu a bola em zona "proibida":

"Fui eu que perdi a bola, no primeiro golo [do Leicester] defendemos mal, temos de melhorar. Pressionar mais atrás e marcar mais na frente", afirmou.

O ex-Sporting chegou ao 14.º golo na presente temporada e, quando questionado sobre se este será o melhor momento da carreira, apontou para um futuro mais brilhante, acompanhado de... troféus:

"Melhor forma da carreira? Espero que não. A melhor é quando tiver um troféu com o clube. No final de contas, quero é ganhar títulos. Se vim para o Manchester United é para ganhar títulos", rematou Bruno Fernandes.

Veja o golo marcado por Bruno Fernandes ao Leicester: