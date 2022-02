Bruno Fernandes: "João Félix pode atingir um nível que poucos conseguem"

Companheiro da Seleção, a reboque do Atlético-Manchester United, colocou o jovem craque num pedestal e considerou que a estratégia defensiva de Simeone é-lhe um entrave

O sorteio dos oitavos de final da Champions agendou um duelo entre Atlético e Manchester United e, por isso, existe a probabilidade de compatriotas portugueses se enfrentarem em campo, entre eles Bruno Fernandes e João Félix.

Na antevisão ao jogo, e confrontado com a relativa inconstância e o potencial do avançado colchonero, o médio dos red devils realçou a capacidade do companheiro de Seleção e como que pediu paciência para o seu desenvolvimento total.

"O João tem muita qualidade. Por vezes, esquecemo-nos da sua idade e não compreendemos que se encontra numa fase de crescimento. Quando o Atlético o comprou, mal tinha feito seis meses no Benfica. Isso mostra a qualidade do jogador, porque (...) havia vários clubes interessados", recordou Bruno Fernandes.

O internacional português reconheceu que a inclusão de Félix na manobra defensiva do Atlético é um entrave à demonstração do melhor futebol do ex-Benfica.

"Todos sabemos que o Simeone lhe pede para defender, mas penso que ele precisa de liberdade, mas não posso comentar demasiado", analisou Bruno Fernandes, prevendo um futuro glorioso para Félix e ao alcance de raros futebolistas.

"Pelo que vi no Benfica, ele é um jogador que conseguirá atingir um nível que poucos conseguem. Ele tem todas as qualidades possíveis para lá chegar. Fá-lo-á no Atlético ou noutro clube", considerou o médio do Manchester United.

Além da capacidade técnica, Bruno Fernandes denotou, ainda, força mental. "Ele é um tipo muito bom e tem muita qualidade. Ele terá sucesso por causa da boa cabeça que tem", completou o centrocampista português.

Passada a individualização, e abordando o coletivo do Atlético Madrid, Bruno Fernandes relativizou as críticas feitas à equipa de Simeone ao lembrar o palmarés conquistado pelo técnico argentino desde a chegada ao emblema espanhol.

"Não vejo um ano em que não sejam criticados pela forma como jogam, mas desde que Simeone chegou que começaram a ganhar muitas coisas. Não importa o que as pessoas dizem sobre como jogam futebol, o importante é que lutam sempre para ganhar a La Liga, a Taça [de Espanha] e a Liga dos Campeões. Não sei o que significa jogar futebol bonito, para mim significa lutar para ganhar títulos", apontou.

Atlético de Madrid e Manchester United defrontam-se, esta quarta-feira, no Wanda Metropolitano, a partir das 20 horas, nos "oitavos" da Liga dos Campeões.