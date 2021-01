Bruno Fernandes histórico: médio alcança num ano o que Ronaldo conseguiu em seis

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United

Médio português foi eleito o melhor jogador da Premier League pela quarta vez no espaço de um ano.

Pela quarta vez no espaço de um ano, Bruno Fernandes foi eleito melhor jogador do mês da Premier League, desta feita na votação referente a dezembro.

O médio do Manchester United, que chegou a Old Trafford no início de 2020, continua a brilhar a grande altura nos "red devils" e alcançou mesmo um registo histórico: nunca um jogador tinha conseguido amealhar quatro galardões em tão curto espaço de tempo.

Aliás, Bruno Fernandes já igualou o número de prémios de melhor do mês obtidos por Cristiano Ronaldo nos seis anos que defendeu as cores do United. O CR7 arrebatou a distinção em novembro e dezembro de 2006 e em janeiro e março de 2008.

Bruno, por sua vez, foi eleito melhor do mês em fevereiro, junho, novembro e dezembro de 2020.

No último mês, o internacional português marcou três golos e assistiu para quatro. "Marcar golos e assistir os colegas é perfeito. Quero alcançar outros troféus e prémios, mas estou mesmo feliz por fazer história", assinalou o ex-capitão do Sporting, citado pelo site da Premier League, que o Manchester United lidera.

Para vencer o prémio de dezembro, Bruno Fernandes bateu a concorrência de Anwar El Ghazi, Emiliano Martinez, Ben Mee, Marcus Rashford, Mo Salah, Tomas Soucek e John Stones.

O futebolista que mais vezes foi distinguido como melhor do mês na Liga inglesa é Sergio Aguero, avançado do Manchester City, com um total de sete galardões.