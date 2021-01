"Bruno Fernandes foi a melhor contratação do último ano a nível mundial"

Médio português continua a recolher elogios em terras de Sua Majestade.

Decisivo na vitória e consequente apuramento do Manchester United na Taça de Inglaterra, Bruno Fernandes voltou a receber rasgados elogios após o grande golo marcado ao Liverpool, na conversão de um livre direto que fixou o 3-2 final contra o rival Liverpool, no domingo.

Para Mark Bosnich, antigo guarda-redes dos "red devils", o médio português foi mesmo a "melhor contratação dos últimos 12 meses"... entre todos os movimentos de mercado a nível mundial.

"Ele tem de estar no topo da lista, não há qualquer dúvida. Com ele, o Manchester United ficou com aquele fator extra, criou esse grande impacto. A nível de contratações, foi a melhor do último ano entre todos os clubes", afirmou o antigo internacional australiano, que destaca a influência do ex-capitão do Sporting nos comapnheiros de equipa:

"A forma dele coincidiu com momentos fantásticos de Pogba e Luke Shaw... A lista continua", acrescentou Bosnich, citado pela imprensa inglesa.

Na presente época, Bruno Fernandes tem um registo de 16 golos marcados em 29 jogos oficiais.