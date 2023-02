Bruno Fernandes fez cruzamento de trivela e atirou: "Tive um grande professor"

Internacional português participou na jogada do segundo golo do Manchester United, diante do Nottingham Forest (2-0). No final, agradeceu a Ricardo Quaresma, antigo companheiro na Seleção.

Com mais uma vitória, desta vez por 2-0, o Manchester United assegurou a presença na final da taça da liga inglesa. O Nottingham Forest não conseguiu evitar um agregado de 0-5 e, do segundo jogo da eliminatória, saiu uma imagem curiosa: o cruzamento de trivela de Bruno Fernandes, que agradeceu as lições de Ricardo Quaresma, antigo companheiro na Seleção.

"Aprendi com o [Ricardo] Quaresma, tive um grande professor em Portugal. Tenho de aprender com os outros jogadores, é preciso aprender os truques deles e usá-los. Estou muito feliz pela exibição da equipa e pelas oportunidades que criámos", atirou, em declarações à Sky Sports.