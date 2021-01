Bruno Fernandes fala do Boxing Day e dos penáltis: "Temos de ganhar não interessa como"

Com o penálti convertido frente ao Aston Villa, desde fevereiro de 2020 - data em que começou a jogar em Manchester -, o ex-Sporting passou a contar com nove grandes penalidades marcadas.

Na receção ao Aston Villa, que o Manchester United venceu por 2-1, Bruno Fernandes atingiu a marca dos 30 jogos na Premier League. E nesse número de jogos, e com o golo que marcou esta sexta-feira, passou a estar envolvido em 33 golos (19 golos e 14 assistências) dos red devils, no que diz respeito apenas ao campeonato.

Segundo dados da OptaJohn, o internacional português, 26 anos, é superado por apenas um jogador, Andrew Cole, avançado que passou por vários clubes ingleses, incluindo o United. O antigo dianteiro esteve envolvido em 37 golos nos primeiros 30 duelos que disputou na Premier League.

Além deste dado, e com o penálti convertido frente ao Aston Villa, desde fevereiro de 2020 - data em que começou a jogar em Manchester -, o ex-Sporting passou a contar com nove grandes penalidades marcadas. São mais duas do que qualquer outro jogador conseguiu neste período.

No final de mais um jogo em que foi decisivo, Bruno Fernandes falou à BBC, tendo abordado o facto de ser chamado a marcar os penáltis do Manchester United: "Sinto que tenho de marcar todos. O mais importante é marcar, não interessa muito bem como. Temos de ganhar os jogos e não interessa como. Estou confiante sempre que vou bater um penálti, caso contrário já tinha passado a bola a outro", disse, já depois de pedir que a equipa seja capaz de manter a mentalidade vencedora. "Temos de continuar assim, a treinar duro e continuar a vencer os nossos jogos."

"Quando sonhas em jogar na Premier League pensas de imediato nestes dias, em jogar no Boxing Day e no primeiro dia do ano", concluiu.