"Bruno Fernandes? Esteve brilhante no dérbi contra o Manchester City"

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Manchester United, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Crystal Palace, marcada para quarta-feira (20h00) e relativa a um jogo em atraso da sétima jornada da Premier League.

Anthony Martial: "Eu tentei evitar que ele se lesionasse [quando o substituiu ao intervalo do dérbi com o Manchester City]. Ele estava a ter queixas, por isso é que não treinou durante a semana e causou dúvidas. Ele suplicou-me para ser titular porque sabia que o início iria ser muito importante nesse jogo. Ele é um elemento muito importante na nossa pressão e fez isso muito bem antes do intervalo. Mas dava para ver que ele não estava a 100 por cento. A sua saída teve um impacto negativo no nosso jogo".

Se Martial não recuperar a tempo do Crystal Palace, Weghorst vai estrear-se a titular? "Tenho de repensar isso. Primeiro tenho de planear este jogo e tomar as conclusões certas. Depois faremos um plano concreto. Já conheço muito do Palace, enfrentámo-los na pré-temporada, mas não temos um plano completo. Vamos construí-lo e preparar a equipa da melhor forma".

Bruno Fernandes foi eleito o melhor em campo no dérbi contra o Manchester City (vitória por 2-1), em que foi utilizado no flanco direito: "A ideia de colocar Bruno no flanco direito teve a ver com o aspeto defensivo. Com a bola, ele teve o papel de chegar entrelinhas para ser um jogador extra nessa zona e causar problemas ao adversário, provocar confusão e hesitação. Penso que ele fez esse papel de forma brilhante, na direita e na esquerda. A equipa adaptou-se bem à situação e penso que tivemos boas oportunidades graças a ele estar mais desmarcado. Bruno teve um papel importante nessa questão e também foi fundamental na pressão. Não sabia que tinha sido eleito o melhor jogador em campo, mas para mim também tinha sido, sem dúvida".