"Bruno Fernandes esbracejou, empurrou o árbitro... Vem de Portugal, onde fazem isso sempre"

O comportamento de Bruno Fernandes no Liverpool-Manchester United (7-0) de domingo, revelando frustração e impaciência, mereceu críticas por parte de Paul Scholes, antigo médio dos red devils e da seleção inglesa.

Paul Shcoles, uma lenda do Manchester United, defende que Bruno Fernandes não é o homem certo para capitanear a equipa, porque os red devils precisam de alguém menos emocional. O comportamento do médio português na derrota (7-0) com o Liverpool, no domingo, foi criticado, mas Ten Hag rapidamente defendeu o jogador e garantiu que este continuaria a usar a braçadeira de capitão.

O internacional inglês, não está convencido, e mostrou essa posição num programa de comentário desportivo na televisão BT Sport. "O capitão tem de ser influente, um líder, uma pessoa calma. Não acho que ele seja a pessoa ideal para ser capitão de equipa. Na verdade, ele é o sub-capitão, na ausência do Maguire. Seguindo em frente, ao jogar os grandes jogos, a lutar por títulos, a jogar finais de Champions, um capitão com menos emoções à flor da pele seria melhor", afirmou.

Na opinião de Scholes, algumas críticas dirigidas a Bruno Fernandes no domingo foram duras, mas certos comportamentos do português nesse jogo com os reds devem envergonhar o ex-Sporting, defende.

"Ele jogou numa posição em que não está confortável. Sacrificou-se por isso. Mas vimos que ele estava frustrado com os companheiros de equipa, não deverá estar orgulhoso do que aconteceu. Fazia gestos com os braços, empurrou um árbitro... acho que ele vai aprender com isso. O Bruno Fernandes vem de Portugal, onde eles fazem esse tipo de coisas a toda a hora, mas em Inglaterra não é aceitável. Daqui para a frente, ele tem de tentar livrar-se destas coisas irritantes", criticou.

Na quinta-feira, na vitória por 4-1 sobre o Bétis, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, Bruno Fernandes voltou a ser o capitão do Manchester United.